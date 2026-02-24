Tras lo sucedido en el Estado de Jalisco, Chivas regresó a los entrenamientos de cara al partido a Toluca, mientras que Puma decidió cancelar la presentación de la nueva playera del Guadalajara. En medio de este contexto, en Argentina piden a Gabriel Milito como el sucesor de Marcelo Gallardo en River Plate.

Por otro lado, en Estados Unidos Cade Cowell da qué hablar por su inicio en la MLS. Por otro lado, Antonio Mohamed confirmó si Alexis Vega estará presente el próximo sábado y Hugo Camberos se lleva todos los elogios por el partido que tuvo ante Cruz Azul.

Piden a Gabriel Milito en River Plate

En la mañana de ayer en Argentina se sabía que era muy posible la salida de Marcelo Gallardo tras perder por 1-0 ante Vélez Sarfield. En medio de este contexto, Nicolás Distasio, insider del equipo argentino afirmó que le gustaría que Gabriel Milito sea el sucesor del Muñeco. “A mí me gustaría Gabriel Milito”, expresó Distasio en la mesa de F12 cuando Mariano Closs le preguntaba a qué técnico le gustaría tener en el banquillo si se va Marcelo Gallardo.

Cade Cowell da dé qué hablar en Estados Unidos

Uno de los diez jugadores cepillados de Chivas por Gabriel Milito fue Cade Cowell. Tras su regreso en la MLS, el exjugador del Guadalajara exhibió su gran inicio con el New York Red Bull. “Que buena manera de empezar la temporada, nos vemos el sábado fans de Red Bull”, expresó el Vaquero en Instagram.

Hugo Camberos se lleva todos los elogios tras Cruz Azul vs. Chivas

Uno de los grandes regresos que tuvo Chivas en el Clausura 2026 fue Hugo Camberos, quien en pocos minutos volvió loca a la defensa del Cruz Azul. Ante esto la afición reaccionó de la mejor manera por su vuelta a los campos de juego.

Puma tomó drástica decisión con Chivas

Como se sabe Puma prepara la presentación de una nueva playera para Chivas . Sin embargo, la reconocida marca tomó la drástica decisión de posponer la presentación por los hechos de violencia sufrido en el Estado de Jalisco.