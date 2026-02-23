La firma de autógrafos organizada por PUMA México en colaboración con Chivas fue pospuesta hasta nuevo aviso, así lo informó la marca deportiva a través de sus canales oficiales. El evento estaba programado para realizarse el próximo 24 de febrero, pero la decisión se tomó priorizando la seguridad de los aficionados y de todos los involucrados.

De acuerdo con el comunicado, la medida responde directamente a los hechos violentos registrados en el estado de Jalisco el domingo 22 de febrero, situación que encendió las alertas y llevó a reconsiderar la realización de eventos públicos en la entidad durante los próximos días.

En el mensaje difundido, PUMA México reiteró su compromiso de ofrecer siempre la mejor experiencia a su comunidad, dejando claro que la integridad de los asistentes es una prioridad por encima de cualquier actividad promocional o comercial.

Comunicado de Puma México.

Asimismo, la marca agradeció la comprensión de los “Chivahermanos” y los invitó a mantenerse atentos a sus canales oficiales, donde se dará a conocer la nueva fecha y más detalles sobre la reprogramación de la firma de autógrafos con jugadores del Club Deportivo Guadalajara.

¿Cuándo regresa Chivas a la actividad en el Torneo Clausura 2026?

El Rebaño Sagrado regresa a la actividad este sábado para enfrentar a los Diablos Rojos del Toluca dentro de la Jornada 8 del Torneo Clausura 2026, a las 17:00 horas, tiempo del centro de México, el cual será transmitido por TV Azteca.