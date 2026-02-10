Todo está listo para que Nike asuma como nuevo patrocinador de Chivas a partir del Apertura 2026; sin embargo, no puede hacerlo oficial todavía, aunque sigue dejándole guiños a la afición rojiblanca en cada oportunidad y este martes no fue la excepción.

Desde hace algunos días comenzaron a aparecer carteles en la ciudad de Guadalajara con el fondo rojiblanco y la frase “próximamente”, por lo que de inmediato los millones de seguidores del conjunto tapatío comenzaron a inundar redes sociales con mensajes de emoción.

Este martes se llevó a cabo un evento especial de la marca Nike en la ciudad de Guadalajara, en donde se llevaron cabo algunas actividades en donde aparecieron algunos embajadores de la marca como Bryan González, Ricardo Marín, Luis Romo y Richy Ledezma.

Sin embargo, de manera sutil la marca de la palomita fue dejando algunos mensajes como unas playeras con algunas imágenes que recuerdan a publicidades retro de algunas indumentarias que ha tenido el chiverío como el de Cementos Tolteca o la imagen antigua de SKY.

Anuncios recuerdan a la playera de Chivas del año 2001

Para el comienzo del nuevo siglo, el Guadalajara era vestido por la marca Atlética, en donde una de sus indumentarias más recordadas es la que sacaron la el Invierno 2001 y Verano 2002, en donde aparecen las similitudes con las marcas que mostró Nike en su evento en Lienzo Charro.

Carlos Hermosillo se retiró con dicha indumentaria rojiblanca en el 2001 (JAM MEDIA)

¿Por qué Nike no anuncia ya su nuevo acuerdo con Chivas?

Debido a que el contrato del Guadalajara con Puma concluye hasta el verano, la marca de la palomita no puede hacer ningún anuncio oficial todavía, ya que de lo contrario podría haber consecuencias legales contra el Rebaño y la propia empresa estadounidense.