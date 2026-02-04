Chivas continúa fortaleciéndose dentro y fuera de la cancha, por lo que Amaury Vergara habría cerrado el acuerdo con un nuevo y poderoso socio comercial a partir del Apertura 2026 y se trataría de Nike, quien ya se muestra como patrocinador del Rebaño.

Aunque oficialmente no se ha hecho el anuncio de la vinculación del Guadalajara con la empresa estadounidense, la realidad es que el acuerdo ya estaría cerrado desde hace varias semanas, por lo que solo se espera a que concluya el vínculo con Puma para poder anunciarlo abiertamente.

A través de redes sociales comenzaron a circular una serie de fotografías en las que aparece una imagen de fondo rojiblanco con la palabra: “próximamente”, en donde aparece el logo de Nike, desatando la emoción de millones de aficionados.

Después de casi 10 años de relación comercial entre el chiverío y Puma, el acuerdo llegaría a su fin, en donde se presume que la marca de la palomita habría ofrecido mayores ganancias a la directiva rojiblanca, por lo que no pudieron igualar o superar la oferta.

FOTO: Jorge Gutiérrez

Fugaz paso de Nike con Chivas en 1997

El Guadalajara y Nike tuvieron una breve relación comercial en la época de las Súper Chivas; sin embargo, dicho acuerdo se vino abajo debido a diferencias entre la directiva y la empresa, ya que los dirigentes rojiblancos querían agregar patrocinadores al jersey, situación que no gustó en la empresa estadounidense por no avisarse con tiempo de anticipación para el diseño final del jersey.

Puma apunta a sacar más jerseys de Chivas

Aunque recientemente se dio a conocer la tercera indumentaria del Guadalajara para este Clausura 2026, el cual fue estrenado contra el San Luis, se espera que la empresa alemana saque, al menos una nueva indumentaria que sería por el aniversario 120 en el mes de mayo.