Amaury Vergara está realizando una renovación dentro de Chivas y poco a poco se está reflejando en diversas áreas como la contratación de refuerzos, mejoras al Estadio Akron y hasta con cambios de patrocinadores, en donde uno de los más mediáticos es el de Puma por Nike.

Desde hace varias semanas se habría filtrado que el acuerdo entre la directiva del Guadalajara y la marca de la palomita era inminente, por lo que a Puma solamente le restan unos meses de contrato con la escuadra tapatía, por lo que se vislumbra que saquen al menos dos indumentarias nuevas en dicho lapso.

Sin embargo, el reportero de Mediotiempo, Juan Manuel Figueroa, reveló que la gente de la empresa alemana estaría inconforme por la partida del chiverío con Nike, por lo que ahora no le estarían dando mucha indumentaria al club para realizar su trabajo.

“Chivas va a cambiar a Nike a partir del verano del 2026. Cómo los ha hecho sufrir la gente de Puma a la gente de Chivas con la ropa. La gente de Chivas está triste, decepcionada con Puma porque les cortaron feo el suministro de ropa.

“Le han batallado con pants, con chamarras, le han batallado con gorras y le han batallado con playeras. No está tan buena la relación, a pesar de que fue muy buena, porque Puma pagó parte del sueldo de Javier Hernández en su regreso a Chivas”, explicó el comunicador en una colaboración en YouTube con Alejandro Ramírez.

¿Cuándo entraría Nike como patrocinador de Chivas?

El acuerdo entre Puma y el Guadalajara llegará a su fin en el verano del 2026, por lo que la directiva rojiblanca y Nike ya estarían colaborando juntos para preparar la indumentaria que se estrenaría en el Apertura 2026, aunque no se ha filtrado por cuántos años sería el acuerdo entre los tapatíos y la marca estadounidense.

¿Cuáles serían las 2 indumentarias que todavía fabricaría Puma para Chivas?

Se vislumbra que la empresa alemana sea la encargada de sacar la tercera indumentaria de este año futbolístico, la cual las marcas suelen sacar en diciembre y que se usa en el primer semestre del siguiente año. La segunda camiseta que sacaría Puma es la del próximo aniversario del Guadalajara, es decir, la de los 120 años de la fundación del Rebaño el próximo 8 de mayo.