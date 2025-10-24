Una de las noticias que ha despertado más expectativas entre los aficionados de Chivas durante los meses recientes radica sobre cuál marca será la encargada de confeccionar los uniformes del Rebaño a partir del próximo año futbolístico, en donde las opciones serían la renovación con Puma o la llegada de Nike.

Después de semanas de incertidumbre, un nuevo reporte confirmaría que el Guadalajara ya habría alcanzado un acuerdo con la empresa de la palomita, dejando a la marca alemana fuera del redil a partir del próximo verano, al menos así lo aseguró el comunicador, Carlos Ponce de León.

“Me confirman que Chivas ya llegó a un acuerdo para dejar a Puma tras la actual temporada y portar la palomita en su uniforme desde mediados de 2026.

“La estrategia de Nike para lanzamientos con clubes de la talla del Guadalajara requiere meses de preparación, por eso se alcanzó el acuerdo multimillonario desde antes de que termine este año. Empieza ya la preparación del diseño y después la producción. Será otra sacudida fenomenal“, escribió el director del diario Récord en su columna.

Puma buscó a otro grande para reemplazar a Chivas

“Anhelado. Así que aparece otro candidato en el horizonte: Cruz Azul. Me cuentan que ya ha habido algunos acercamientos de Puma con La Máquina, tímidos y apenas de sondeo, así como de Adidas, Nike y otras; sin embargo, te voy a adelantar algo que aún no se destapa: la directiva cementera acaba de renovar contrato con Pirma“, concluyó el ya citado comunicador.