La afición de Chivas está urgida de regularidad y sobre todo de victorias que le permitan alcanzar la gloria de un título cuanto antes, por lo que mucha gente está pidiendo que la directiva rojiblanca vuelva a abrir la cartera en el próximo mercado de fichajes para conseguir un bombazo.

Es por eso que uno de los nombres que más se mencionan como opción es el de Hirving Lozano, quien actualmente estaría viviendo un momento complicado en su actual club, San Diego United, por ser separado del plantel por un altercado con el entrenador.

Ante tal problema del Chucky, se ha rumorado sobre la posibilidad de que el atacante pudiera salir de la escuadra de la MLS en el próximo mes de diciembre, en donde el Guadalajara podría recibir un poco de ayuda para ficharlo, aunque sería hasta el verano del 2026.

Y es que para el Apertura 2026, el acuerdo entre el chiverío y la empresa estadounidense, Nike, entraría en vigor, relación comercial que no solamente traería un gran aporte económico para el conjunto tapatío, sino que podría ayudarle a pagar el salario de Hirving Lozano.

El factor que podría acercar al Chucky al Guadalajara es que el extremo es embajador de dicha marca, por lo que se facilitarían las negociaciones, siempre y cuando, Nike acceda a cubrir parte de ese salario al futbolista surgido del Pachuca.

Hirving Lozano juega con zapatos Nike debido a su alianza comercial (GETTY IMAGES)

Chivas ya se ha aliado para realizar fichajes bomba

Hay que recordar que el Guadalajara ha contado con el apoyo de la empresa alemana, Puma, durante varios años, en donde se han aliado para poder costear los elevados salarios de Oribe Peralta y Chicharito Hernández, que aunque no rindieron, eran las grandes apuestas de la empresa para vestir su propia marca.