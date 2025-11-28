El partido de Ida de los Cuartos de Final entre el Chivas y Cruz Azul en la cancha del Estadio Akron dejó varios momentos a destacar, como el abrazo que le dio Luis Romo al jugador que tiene en la mira la directiva de nuestro equipo para el 2026.

Fue la Liga MX quien compartió en sus redes sociales el momento del abrazo, el cual fue minutos antes de que las dos escuadras saltaran al terreno de juego para disputar el primer tiempo de cuatro.

Y hablamos nada más y nada menos que de Ángel Baltazar Sepúlveda, quien tuviera un breve paso por Verde Valle, por hay del 2018, pero su bajo rendimiento provocó que no entrara en planes del Rebaño Sagrado.

No obstante, la dirigencia del Club Deportivo Guadalajara buscará sus servicios en diciembre próximo, de acuerdo con información del periodista José María Garrido y el atacante mexicano no vería con malos ojos volver ya que con Nicolás Larcamón perdió un poco de protagonismo durante la Fase Regular del Torneo Apertura 2025, aunque en el juego de Ida de los Cuartos de Final salió como titular.

¿Cuánto le costaría a Chivas el fichaje de Ángel Sepúlveda?

La directiva de Chivas busca delantero para el Torneo Clausura 2026 ante la inminente salida de Alan Pulido y Javier “Chicharito” Hernández, así que han puesto su mirada en el artillero de Cruz Azul.

Y si tomamos de referiencia los datos del sitio especializado Transfermarkt, el actual valor del “Cuate” es de 700 mil euros, equivalente a poco más de 14 millones de pesos mexicanos, al tipo de cambio actual, así que más o menos esto podrían pedir en La Noria por sus servicios.