Luego del partido de Ida de los Cuartos de Final del Torneo Apertura 2025 entre Chivas y Cruz Azul, el polémico periodista de ESPN, Álvaro Morles, arremetió contra varios de los pupilos de Gabriel Milito.

Entre los jugadores que criticó se encuentro Efraín Álvarez, quien arrancó como titular el encuentro ante La Máquina de Nicolás Larcamón, pero en la segunda parte abandonó las acciones por decisión de Gabriel Milito, firmando una participación discreta.

“Yo pregunto, tanto me hablaron de Efraín Álvarez y yo se los dije, no que era un crack, Efraín Álvarez es un jugador sobrevalorado. Yo lo conozco desde que transmitía la MLS con el Galaxy”, comentó el “Brujo” en un video que compartió en su cuenta de Instagram.

“Me acuerdo de él en Tijuana, lo más memorable de él en Tijuana es cuando mostraban el cartelón de cambio para sacarlo. ¿Dónde estuvo Efraín?”, preguntó a su audiencia Álvaro Morales.

Cabe mencionar que para el cotejo de Vuelta, tras el 0-0 en la Ida, el Club Deportivo Guadalajara está obligado a ganar como dé lugar, pues el empate en la cancha del Estadio Olímpico Universitario le da el pase a los capitalinos por la posición en la tabla general.

Efraín Álvarez fue cuestionado por Álvaro Morales.

¿Cuándo es el partido de Vuelta entre Cruz Azu y Chivas?

El partido de Vuelta de los Cuartos de Final del Torneo Apertura 2025 entre Cruz Azul y Chivas, se llevará a cabo este domingo 30 de noviembre en el Estadio Olímpico Universitario, a las 19:00 horas, tiempo del centro de México, mismo que será transmitido por TUDN, Canal 5 y ViX.