Luego del tropiezo de Domènec Torrent al frente de Rayados de Monterrey, Fernando Cevallos aseguró que, lo mejor que pudo haberle sucedido al Club Deportivo Guadalajara fue no haber concretado la llegada del estratega español.

“Lo mejor que le pudo haber pasado a Chivas en los últimos meses es que Rayados le quitara a billetazos la opción de Domènec Torrent fuera técnico del Rebaño”.

Cuando el nombre de Domènec Torrent sonó con fuerza para dirigir al Club Deportivo Guadalajara, muchos lo consideraron un perfil atractivo por su experiencia internacional y su paso como asistente de élite en Europa, pero el conjunto regiomontano apostó fuerte en lo económico y se adelantó en la negociación.

Hoy, tras los resultados adversos y el ambiente de inconformidad que rodeó su gestión en Rayados de Monterrey, la percepción cambió y ahora Chivas es feliz bajo el mando de Gabriel Milito.

Mientras Monterrey es noveno, ¿en qué lugar se ubica Chivas en el Torneo Clausura 2026?

Domènec Torrent dejó a Rayados de Monterrey en la novena posición de la tabla general del Torneo Clausura 2026 con apenas 10 unidades, producto de tres victorias, un empate y cuatro derrotas, mientras que Gabriel Milito tiene a Chivas en el tercer escalón co 18 puntos, consecuencia de seis triunfos y dos descalabros.