El Estadio Akron vivirá una noche histórica como nunca antes. La casa del Club Deportivo Guadalajara será testigo de un evento sin precedentes al recibir, por primera vez, un partido de esta talla este 3 de marzo, a las 20:00 horas.

Las leyendas del Real Madrid y del FC Barcelona se medirán en un duelo cargado de talento y espectáculo. Este encuentro inolvidable servirá como un aperitivo de lujo en el camino hacia el Mundial de 2026.

Con ello, el Estadio Akron se proyectará ante los ojos del mundo como un escenario protagonista, albergando un espectáculo de élite que elevará el prestigio deportivo de la ciudad y del país.

El Estadio Akron recibirá a grandes figuras.

¿Quiénes serán las leyendas del Real Madrid y Barcelona que se enfrentarán en el Estadio Akron?

REAL MADRID: Iker Casillas, Pedro Contreras, Fernando Hierro, Marcelo, Fernando Sanz, Raúl Bravo, Guti, Luis Figo, Claude Makélélé, Rubén de la Red, Raúl González, Fernando Morientes, Álvaro Negredo, David Barral, Javier Balboa y Antonio Núñez

BARCELONA: Jesús Angoy, Vítor Baia, Sergi Barjuan, Rafa Márquez, Martín Montoya, Marc Valiente, Carles Puyol, Fernando Navarro, Gerard López, Phillip Cocu, Xavi, Marc Crosas, Gaizka Mendieta, Javier Saviola, Haruna Babangida y Nolito.