Chivas viene de perder ante Toluca y el próximo sábado tiene que superar a Atlas en una nueva edición del Clásico Tapatío. De cara al juego en el Estadio Jalisco por la jornada 10 del Clausura 2026, repasamos las dos dudas y los cinco descartados que tiene Gabriel Milito para el duelo contra los rojinegros.

Lo sucedido ante los Diablos Rojos dejó la sensación que el Guadalajara seguramente volverá a tener a Brian Gutiérrez como titular. A su vez, habrá que ver qué va a suceder con Hugo Camberos, quien ingresó bien en el Estadio Nemesio Diez.

Sin embargo, Chivas perdió ante Toluca y el próximo sábado está obligado a superar a Atlas por la jornada 10 del Clausura 2026. De cara al siguiente partido Gabriel Milito cuenta con dos dudas y cinco descartados.

Luis Romo no pudo continuar en el choque ante Toluca. (Foto: IMAGO7)

Entre los futbolistas que tienen un interrogante se encuentra Omar Govea, que no fue tenido en cuenta porque arrastraba dolencias físicas, y Jonathan Pérez, quien aún se adapta al equipo tras haber llegado en el último día del mercado de pases. Por otro lado, entre los descartados se encuentra Luis Romo, por lesión, Leonardo Sepúlveda y Eduardo García, por nivel, mientras que Alan Pulido y Érick Gutiérrez están cepillados.

¿Cuándo y a qué hora se juega Atlas vs. Chivas?

El partido de Chivas ante Atlas por la jornada 10 del Clausura 2026 se llevará adelante el próximo sábado 7 de marzo en el Estadio Jalisco. El partido está pactado para jugarse a las 19:00 del Centro de México y se podrá ver por TV abierta.