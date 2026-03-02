El duelo entre Toluca y Chivas ya es cosa del pasado y el Rebaño Sagrado debe enfocarse en recuperarse para intentar recuperar el liderato en el Clausura 2026 de la Liga MX. Sin embargo, en redes sociales el debate continúa por lo que fue la derrota rojiblanca, ante unos Diablos Rojos que golpearon en los momentos justos pero también apelaron a un juego algo brusco.

Para muchos aficionados del Guadalajara, el arbitraje de Óscar Mejía resultó muy permisivo para los locales, algo que quedó reflejado en una violenta entrada de Marcel Ruiz sobre Roberto Alvarado que se volvió viral. Sobre el cierre de la primera mitad, el mediocampista del Toluca barrió por detrás al Piojo enganchando su pie de apoyo de manera muy peligrosa y todo delante del silbante.

Por suerte para el futbolista de Chivas, la acción no le trajo mayores consecuencias y pudo terminar el partido, aunque sin dudas pudo ser peor, ya que su pierna se quedó atorada ante la entrada por detrás de Marcel Ruiz. De hecho, a sólo tres meses del Mundial, el Piojo se salvó de resultar lesionado de gravedad y perderse la Copa del Mundo.

Para peor, aunque la infracción fue sancionada, Óscar Mejía no mostró ni la tarjeta amarilla a Marcel Ruiz, una muestra de lo permisivo que fue el arbitraje para con Toluca, que además terminó el encuentro con 19 infracciones realizadas y un total de cuatro amonestaciones.

Toluca batió récord de faltas ante Chivas

Otro dato que refleja la dureza defensiva que tuvo el Toluca contra Chivas, es que resultó ser el equipo que más infracciones le cometió al Rebaño en todo el Clausura 2026, con 19 faltas que superaron las 15 de Cruz Azul en el anterior encuentro y del Pachuca en la primera jornada.