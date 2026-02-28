Las Chivas de Guadalajara quieren reponerse de lo que fue su primera derrota en el Clausura 2026 de la Liga MX. Tras caer frente a Cruz Azul, el Rebaño visitará a uno de los rivales más difíciles, nada menos que el Toluca, vigente bicampeón. El conjunto dirigido por Gabriel Milito llega como único líder, con 18 unidades, pero a sabiendas de que será una gran oportunidad para medirse contra otro de los candidatos al título.

José Castillo palpitó el duelo ante Toluca

Uno de los que habló en la previa al choque ante los Diablos Rojos fue José Castillo, quien valoró el proceso que lleva realizando el Rebaño y remarcó la mentalidad del equipo: “Sabemos de la relevancia que va a tener el partido de mañana por el rival de jerarquía que representa, pero es una maravillosa oportunidad para nosotros de retomar el camino que veníamos andando. Al final son los partidos que nosotros como jugadores queremos jugar”, analizó el defensor rojiblanco.

Tapatío sufrió agónico empate ante Correcaminos

Por la Jornada 8 del Clausura 2026, Tapatío igualó por 2-2 ante Correcaminos en condición de visitante, en un partido que estuvo a punto de ganar. El Filial rojiblanco sufrió en la primera mitad la expulsión de Rodrigo Parra por doble amarilla, pero aún así logró ponerse en ventaja gracias a un gol de Saúl Zamora; en el complemento, tras la igualdad local, llegó el tanto de Brandon Téllez que parecía darle la victoria, pero en tiempo de descuento un agónico penal privó a los dirigidos por Pepe Meléndez de sumar otra victoria, quedando ahora en el 2° lugar de la tabla de posiciones por detrás de Tepatitlán.

Alan Pulido sigue de fiesta

El experimentado delantero Alan Pulido no entra en planes de Chivas para el Clausura 2026 pero aún así continúa siendo patrimonio de la institución, pues no se le pudo encontrar equipo. Aunque el futbolista compartió en redes sociales imágenes de fiesta en Tulum, el reportero César Huerta señaló que la directiva no puede sancionarlo porque no faltó a entrenar y porque no aparece bebiendo alcohol o con algún mal comportamiento.

Convocados de Chivas vs. Toluca