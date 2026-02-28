Eete sábado el Club Deportivo Guadalajara se enfrentará en calidad de visitante a los Diablos Rojos del Toluca, como parte de la Jornada 8 del Torneo Clausura 2026, donde el equipo deGabriel Milito buscará regresar a la senda del triunfo.

En ese sentido, José Castillo rompió el silencio previo a este encuentro y se dijo prrparando para medirse a una de las mejores escuadras del balompié azteca.

“Son partidos que todos queremos jugar, pero al final de cuentas es algo que nos comenta el profe. Cada semana es una oportunidad maravillosa.

Cabe mencionar que a pesar de la derrota ante Cruz Azul, nuestras Chivas siguen de líder, con 18 unidades, producto de seis victorias y una descalabro.

¿Cuándo es el próximo partido de Chivas en el Torneo Clausura 2026?

Luego de perder ante Cruz Azul el fin de semana pasado, el Club Deportivo Guadalajara ya se encuentra preparando para su próximo partido. Su siguiente rival serán los Diablos Rojos del Toluca, dentro de la Jornada 8 del Torneo Clausura 2026, a disputarse en la cancha del Estadio Nemesio Diez, a las 17:00 horas tiempo del centro de México.