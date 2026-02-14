Chivas enfrenta la noche de este sábado al Club América en el Clásico Nacional, un duelo que promete ser uno de los más intensos del torneo no solo por la histórica rivalidad entre ambos equipos, sino también por los objetivos que persiguen. El Guadalajara busca mantener su racha perfecta de triunfos, mientras que las Águilas intentan salir del bache de resultados en el que se han metido en este inicio de semestre.

La gran duda para este encuentro giraba en torno a la disponibilidad de Luis Romo y José Castillo, quienes salieron lesionados del partido contra Mazatlán el viernes pasado. Ahora, la convocatoria oficial del Rebaño Sagrado despejó todas las incógnitas, dejando una buena noticia y otra no tan alentadora para el cuerpo técnico de Gabriel Milito.

Chivas no había revelado el parte médico oficial de Romo y Castillo.

En la lista oficial se confirma que Luis Romo no está disponible para disputar el Clásico Nacional debido a una lesión muscular en el muslo derecho, por lo que su regreso a las canchas tendrá que esperar. En contraste, José Castillo sí aparece en la convocatoria y estará disponible para tener minutos, una noticia importante considerando la fragilidad defensiva que ha mostrado el equipo en semanas recientes.

Esta situación ya había sido anticipada por Gabriel Milito en la conferencia de prensa posterior al duelo ante Mazatlán, cuando señaló que la lesión de José Castillo no era grave, mientras que de Luis Romo advirtió que se perdería algunas semanas, luego de abandonar el terreno de juego visiblemente afectado y cojeando.

Diego Campillo prácticamente confirmado para regresar al 11 inicial

La ausencia de Luis Romo le abre la puerta a Diego Campillo para regresar al once titular, pues es el futbolista con características más similares en salida de balón y generación de juego. Por otro lado, la capitanía también quedará vacante, y lo más probable es que Roberto Alvarado o Raúl Rangel porten el gafete, al ser dos de los jugadores con mayor experiencia y jerarquía dentro del plantel rojiblanco.