El Club Deportivo Guadalajara recibe este sábado 14 de febrero la visita del Club América, para una nueva edición del Clásico Nacional de México. El encuentro corresponderá a la Jornada 6 del Clausura 2026 y enfrentará a un Rebaño Sagrado que llega en gran momento, con cinco victorias en sus cinco presentaciones, una racha que buscará mantener ante sus grandes rivales.
Con interrogantes en el once inicial como los del capitán Luis Romo o el zaguero José Castillo, Gabriel Milito intentará que sus dirigidos continúen por la misma línea futbolística para ratificar su momento frente al cuadro azulcrema. Por su parte, las Águilas de André Jardine también contarían con bajas destacadas como las de Alejandro Zendejas y Alan Cervantes.
Alineación de Chivas vs. América
- Raúl Rangel
- Richard Ledezma
- Daniel Aguirre
- Diego Campillo
- José Castillo
- Bryan González
- Brian Gutiérrez
- Omar Govea
- Roberto Alvarado
- Efraín Álvarez
- Armando González
- DT: Gabriel Milito
Alineación de América vs. Chivas
- Luis Malagón
- Kévin Álvarez
- Sebastián Cáceres
- Israel Reyes
- Cristian Borja
- Jonathan Dos Santos
- Rodrigo Dourado
- Érick Sánchez
- Alexis Gutiérrez
- Brian Rodríguez
- Henry Martín
- DT: André Jardine