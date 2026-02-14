El Club Deportivo Guadalajara recibe este sábado 14 de febrero la visita del Club América, para una nueva edición del Clásico Nacional de México. El encuentro corresponderá a la Jornada 6 del Clausura 2026 y enfrentará a un Rebaño Sagrado que llega en gran momento, con cinco victorias en sus cinco presentaciones, una racha que buscará mantener ante sus grandes rivales.

Con interrogantes en el once inicial como los del capitán Luis Romo o el zaguero José Castillo, Gabriel Milito intentará que sus dirigidos continúen por la misma línea futbolística para ratificar su momento frente al cuadro azulcrema. Por su parte, las Águilas de André Jardine también contarían con bajas destacadas como las de Alejandro Zendejas y Alan Cervantes.

Alineación de Chivas vs. América

Raúl Rangel

Richard Ledezma

Daniel Aguirre

Diego Campillo

José Castillo

Bryan González

Brian Gutiérrez

Omar Govea

Roberto Alvarado

Efraín Álvarez

Armando González

DT: Gabriel Milito

Alineación de América vs. Chivas