Las Chivas de Guadalajara se enfrentan este sábado 14 de febrero al Club América en el marco de la sexta jornada del Clausura 2026, en el Estadio Akron. Luego de vencer a Mazatlán y estirar su racha a cinco victorias consecutivas en las primeras cinco jornadas, el conjunto rojiblanco llega al clásico como líder y con la ilusión de mantener su paso perfecto.

El Rebaño ha tenido un arranque inmejorable de campeonato, con triunfos ante Pachuca, Juárez, Querétaro, Atlético San Luis y Mazatlán, resultados que lo colocan como el equipo más sólidos del certamen. Ahora, el conjunto rojiblanco buscará dar un golpe de autoridad frente a su máximo rival, en un duelo que siempre paraliza al fútbol mexicano.

Del otro lado, América llega al compromiso con la necesidad de sumar y de dar un golpe anímico ante un Chivas que atraviesa un gran momento. El Clásico Nacional aparece así como una prueba clave para ambos, tanto por lo deportivo como por lo emocional.

¿Va por TV abierta Chivas vs. América?

Una de las dudas más frecuentes de la afición es dónde podrá verse el partido en vivo. En este caso, la respuesta es clara: el Chivas vs. América NO será transmitido por televisión abierta, ya que los encuentros de local del Rebaño Sagrado son exclusivos de Amazon Prime Video. No obstante, podrás seguir el minuto a minuto en Rebaño Pasión, con videos, goles, polémicas y todo lo que deje el Clásico Nacional.

¿A qué hora se juega Chivas vs. América por el Clausura 2026?

El partido entre Chivas y América se llevará a cabo este sábado 14 de febrero en el Estadio Akron. El encuentro está pactado para que comience a las 21:07 horas del Centro de México.