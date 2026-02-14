El exfutbolista del Club Deportivo Guadalajara, Marco Fabián, formalizó su relación al casarse por la vía civil con Fernanda Contreras en Los Ángeles, California, Estados Unidos.

La ceremonia dejó un detalle que no pasó desapercibido, ya que Giovani dos Santos, exjugador del América, acudió como testigo del enlace matrimonial.

El exjugador de nuestras Chivas compartió detalles del momento en el que decidió dar el paso definitivo junto a su pareja, asegurando que encontró a la persona con la que siempre soñó construir su vida.

“El tiempo para mí es solamente un número, cuando realmente tienes esa seguridad de haber encontrado a esa persona por la que has esperado toda tu vida”, dijo en una entrevista con la revista “Hola”.

“Viene el siguiente paso que es nuestra boda religiosa, queremos que sea muy privado, con la gente que realmente ha estado con nosotros, familia y amigos cercanos”, agregó.

La presencia de Giovanni dos Santos, exjugador del América

El exfutbolista del Rebaño Sagrado explicó los motivos por los que Giovani dos Santos fue quien lo acompañó como testigo durante el trámite civil, destacando la estrecha amistad que los une.

“Todo el mundo sabe que es uno de mis mejores amigos de la vida y que me ha dado el futbol: Giovani dos Santos. Coincidió, porque al igual que yo, él siempre está con mil cosas, nos la vivimos arriba de un avión y en los últimos años él está entre México y Estados Unidos. Se dio que él estaba en Los Ángeles”, finalizó.