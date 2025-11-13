El futbol no solamente es un deporte que despierta pasiones en millones de aficionados, sino que también es un negocio que muchas personas tratan de aprovechar para ganar dinero; sin embargo, el canterano de Chivas, Marco Fabián, está viviendo momentos complicados con su Rangers de Andorra.
Desde hace algunos años, el exjugador del Guadalajara anunció que compró a un club en la liga de Andorra, en donde ha tratado de impulsar talento mexicano que no ha recibido la oportunidad en la Liga MX, aunque las cosas se han ido complicando.
“Hay una liga semi profesional, una especie de talacha futbolística (…) Los sueldos ahí, porque tenemos contratos, no son grandiosos. Ganan entre 30 y 40 mil pesos mensuales, pero si usted gasta en euros que tiene que alimentarse bien, le quedan mil pesitos.
“Este equipo tiene problemas económico. No les pagan desde hace tres meses, algunos dicen que dos, pero ya están haciendo vaquitas para juntar para comer, porque lo único que les pagan es el hotel y no saben cuánto tiempo van a durar ahí”, explicó el comunicador, Ignacio Suárez, en su canal de YouTube.
Por si fuera poco, el Fantasma compartió un audio con una voz distorsionada en donde se revela que la directiva les ha pedido que jueguen la próxima jornada para darles tiempo de juntar dinero para empezar a pagarles, dejándoles en claro que varios socios se fueron, por lo que no tienen dinero.