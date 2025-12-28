En Guanajuato Chivas gana, gusta y golea por 4-0 ante Irapuato en el Estadio Sergio León Chávez. El cuarto llegó desde las fuerzas básicas debido a que Sergio Aguayo empujó el balón tras el centro de Ricardo Marín.

El primer tiempo dejó buenas sensaciones porque controló el partido y tras dos errores se fue arriba en el marcador. Sin embargo, ni bien arrancó el segundo tiempo Samir Inda recibió dentro del área para el 3-0 parcial con un tiro a quema ropa.

Dos minutos más tardes Chivas volvió a jugar con libertad, dentro del área recibió Ricardo Marín y, al igual que Ángel Sepúlveda, apareció Sergio Aguayo para empujar el balón y anotar su primer gol en el primer equipo. No hay que olvidarse que el Guadalajara acaba de comprar la totalidad de la carta del atacante que había llegado a Pachuca a préstamo con opción a compra.

Video del gol de Sergio Aguayo