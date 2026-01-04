Los ensayos futbolísticos se han terminado, por lo que Gabriel Milito ya deberá enfocarse al cien por ciento en el enfrentamiento del próximo fin de semana contra Pachuca en el debut del Clausura 2026, en donde todo parece indicar que lo harán sin uno de sus hombres más importantes.

Las lesiones han atacado a varios futbolistas del Guadalajara desde hace varias semanas, por lo que algunos jugadores estaban en duda para poder reaparecer en la jornada 1; sin embargo, los duelos de preparación contra Atlas y Leones Negros esclareció el panorama.

Durante los duelos de preparación, Gabriel Milito sí pudo echar mano de Armando González y José Castillo, dándoles algunos minutos para que fueran retomando ritmo de competencia, pero confirmando que están recuperados de sus molestias que les impidieron hacer la pretemporada completa.

Sin embargo, el gran ausente durante las semanas recientes es el mediocampista Fernando González, quien desde los trabajos en Isla de Navidad realizó trabajo diferenciado del resto del plantel y aún no se habría reintegrado a los trabajos con sus compañeros.

El cuerpo técnico de Milito suele reintegrar paulatinamente a los jugadores que sufren alguna molestia muscular, por lo que si aún no fue tomado en cuenta, será difícil que lo hagan para el próximo fin de semana, sobre todo, tomando en cuenta de que habrá jornada doble de inmediato.

Fernando González se volvió irremplazable en Chivas (GETTY IMAGES)

¿Quién reemplazaría al Oso González contra Pachuca?

Según lo mostrado por Gabriel Milito durante la pretemporada, el medio campo del chiverío sería conformado por Omar Govea y Bryan González, con la idea de darle mayor salida al plantel en las transiciones de defensa a ataque; sin embargo, otra opción podría ser el canterano Samir Inda.