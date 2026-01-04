Chivas está tratando de gestar una reestructuración desde su plantilla; sin embargo, Alan Pulido ha sido blanco de críticas por su mala actitud al momento de definir su futuro, ya que está cómodo cobrando su salario sin jugar, por lo que la paciencia de Amaury Vergara se habría agotado.

El Guadalajara decidió no contar para el próximo Clausura 2026 con algunos elementos de renombre dentro del plantel como Érick Gutiérrez, Alan Mozo y Alan Pulido, en donde los dos primeros estarían a punto de encontrar cabida en otros clubes para continuar su carrera.

Sin embargo, Puligol no tiene deseos de jugar en otro club, por lo que la paciencia de los rojiblancos se habría agotado, por lo que se le rescindiría el contrato en los próximos días, según reveló el comunicador Jesús Hernández.

“Alan Pulido colmó a la directiva, hartó a la directiva y así como lo querían, se va Pulido y por la puerta de atrás. En las próximas horas estarán liquidándolo, estarán arreglando la situación.

“Alan no quiere irse a otro equipo, se aferra a que le queda un año de contrato (…) Lo van a correr porque se le salió de la disciplina a Gabriel Milito. Lo van a liquidar, van a arreglar el tema de su dinero“, explicó el comunicador en su canal de YouTube.

¿Cuánto dinero tendría que pagarle Chivas a Alan Pulido para rescindir su contrato?

La realidad es que al delantero tamaulipeco le restan 12 meses de contrato obligados por la directiva rojiblanca, por lo que si quieren liquidarlo deberían pagarle lo que le resta, es decir, se requerirían cerca de 1.8 millones de dólares para cubrir su salario durante este año.