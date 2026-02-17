Todo es color de rosa en Verde Valle luego del paso perfecto del Club Deportivo Guadalajara en el Torneo Clausura 2026, con un registro de seis victorias, donde la última fue el sábado pasado ante América en una edición más del Clásico Tapatío.

Tras este gran triunfo, el dueño de Chivas, Amaury Vergara, se hizo presente en el campamento del equipo y junto con el resto de la directiva rojiblanca se reunió con Gabriel Milito.

Récord, por medio de César Cuervo, reveló algunos detalles de dicha junta, destacando la promesa del estratega argentino al mandamás del Rebaño Sagrado, la cual consiste en que cumplirá su contrato.

“La promesa de Gabriel Milito fue quedarse en Chivas hasta que se termine su contrato. Es decir, no va a aplicar la que ya aplicó en Chivas en su momento Fernando Gago, de irse a mitad de un torneo por la puerta de atrás; no va a aplicar la que en su momento también le aplicó Martín Anselmi a Cruz Azul. Su visión es quedarse en el Guadalajara, terminar su contrato y posteriormente ya ver si tiene alguna otra oferta”.

Gabriel Milito prometió quedarse en Chivas.

¿Cuándo termina el contrato de Gabriel Milito con Chivas?

Desde su llegada al banquillo en el verano de 2025, Gabriel Milito firmó un vínculo que lo mantiene ligado a Chivas hasta mediados de 2027. Cabe mencionar que su trabajo ha tomado fuerza durante el Torneo Clausura 2026, donde el equipo se ha consolidado bajo su liderazgo.