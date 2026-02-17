De cara al Clausura 2026, Chivas realizó múltiples ajustes en su plantel, especialmente con la salida de jugadores que no entraban en los planes de Gabriel Milito. Uno de ellos fue Cade Cowell, quien salió a préstamo al New York Red Bulls, por lo que, dependiendo de su rendimiento y del acuerdo que logre con su nuevo club, su regreso al Guadalajara todavía es una posibilidad abierta.

Todo parece indicar que este plan está funcionando de buena manera, pues el atacante mexicoestadounidense ya había firmado un gran debut con su nuevo equipo en un duelo de pretemporada en el que dio tres asistencias. Ahora, ante un rival más exigente, volvió a demostrar su nivel al lucirse con un pase de gol para su nuevo socio, Jorge Ruvalcaba, exjugador de Pumas que también busca consolidarse en la MLS.

En un video publicado por la propia cuenta oficial de los Red Bulls, se puede ver a Cowell explotando su mayor virtud, la velocidad, para llegar a línea de fondo por el costado derecho y servir un pase con total ventaja para Ruvalcaba, quien terminó la jugada con anotación. Esta acción ya ha comenzado a ilusionar a varios aficionados del Rebaño Sagrado, atentos a su evolución en Estados Unidos.

A pesar de que Cowell y compañía terminaron perdiendo el partido amistoso, la sociedad entre el Vaquero y Ruvalcaba fue la jugada más destacada del encuentro, recordando algunas de sus asociaciones en Chivas con Roberto Alvarado o con el propio Armando González, con quien además mantiene una fuerte amistad que podría influir en un eventual regreso al Guadalajara.

Cade Cowell poco a poco dejó de pesar en Chivas, ahora buscará recuperar su nivel

El paso de Cowell por Chivas pareció ir de más a menos, pues cuando llegó se convirtió en uno de los favoritos de la afición, pero con el tiempo le costó generar ocasiones de peligro, pese a haberse despedido con una buena actuación ante Cruz Azul. Por ello, si desea volver al Guadalajara, todo dependerá de su desempeño en la MLS, ya que deberá demostrar que ha recuperado su mejor versión.