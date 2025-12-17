El ciclo de Cade Cowell ha concluido oficialmente dentro de Chivas después de que se confirmó su salida rumbo al New York Red Bull de la MLS; sin embargo, el atacante mexico-estadounidense no se olvidó de la afición rojiblanca y le dedicó un breve mensaje.

El Vaquero generó grandes expectativas dentro de los aficionados del Guadalajara, en donde inclusive impuso moda con sombreros y botas entre los seguidores rojiblancos, aunque no logró ganarse la entera confianza de Gabriel Milito, por lo que se decidió buscarle salida en este mercado de fichajes.

Es por eso que el veloz extremo fue negociado y se marchará a préstamo por un año con opción a compra a la escuadra de la Gran Manzana, por lo que Cowell decidió dedicarle unas palabras a la afición rojiblanca.

“Los voy a extrañar a todos, chivahermanos. Gracias por siempre hacerme sentir parte de esta gran familia”, escribió el extremo mexico-estadounidense en su cuenta de Instagram horas después de que se hizo oficial su traspaso de regreso a la MLS.

¿Cómo le fue a Cade Cowell en Chivas?

El Vaquero llegó como refuerzo al Guadalajara de cara al Clausura 2024, en donde fue de más a menos, aunque en total participó en 69 partidos, colaborando con 12 goles y 5 asistencias entre Liga MX, Concachampions y Leagues Cup.

COMPETENCIA JUEGOS

JUGADOS GOLES Liga MX 56 8 Concachampions 8 3 Leagues Cup 5 1 TOTAL 69 12

Cade Cowell se marchó con un golazo

El Vaquero anotó varios goles importantes durante su ciclo con el Guadalajara; sin embargo, en su último compromiso con la rojiblanca en la Vuelta de los Cuartos de Final contra Cruz Azul, se lució con un golazo que ilusionó al Rebaño con avanzar a las Semifinales.