Chivas no habría cerrado todavía su participación en el mercado de fichajes rumbo al Clausura 2026, por lo que la directiva encabezada por Alejandro Manzo y Javier Mier estarían buscando un último refuerzo para cerrar el plantel de Gabriel Milito para el próximo año.

Es bien sabido de que en el Guadalajara están en búsqueda de un defensa central, en donde se han mencionado diversos nombres desde hace varias semanas; sin embargo, el que sería la prioridad para los tapatíos sería Víctor Guzmán de Rayados de Monterrey.

El comunicador Rodrigo Camacho reveló que el Toro es la opción número uno para la cúpula rojiblanca, por lo que inclusive en Nuevo León ya estarían esperando la oferta del chiverío, aunque dejó muy en claro de que las negociaciones no han comenzado todavía.

“Lo que yo sé es que Víctor Guzmán es la opción principal del club para buscar a un nuevo defensa (…) Es la opción principal, es la número uno, pero es una opción complicada porque a Monterrey no lo vas a apantallar con ‘doy tanto por el Toro Guzmán’. Ellos no quieren dinero.

“Lo bueno de Chivas es que el jugador quiere salir de Rayados, esa es una de las claves de la situación, pero Monterrey no lo quiere dejar ir.

“Sé que se acercaron con el entorno del jugador y por eso saben que quiere salir y que Rayados ya espera una oferta de Chivas. No se ha mandado esa oferta, no están negociando, no hay nada avanzado y mucho menos cerrado“, reveló el comunicador en una transmisión en YouTube junto a Futboltuber.

¿Cuánto cuesta Víctor Guzmán en el mercado de fichajes?

Aunque no es una cifra oficial, Transfermarkt tiene cotizado al Toro en un precio que rondaría los 5 millones y medio de euros, es decir, casi 6 millones y medio de dólares, una cifra difícil de alcanzar para la directiva rojiblanca.