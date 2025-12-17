Chivas Femenil está viviendo una reestructuración más que evidente dentro del plantel por decisión de Nelly Simón y Antonio Contreras, por lo que además de la contratación de refuerzos, hay futbolistas que están saliendo de la institución con una sola misión: recuperar su carrera futbolística.

Una de las grandes críticas que ha recibido el entrenador español radica en la falta de oportunidades a algunas jugadoras, por lo que elementos que inclusive tienen proyección a Selección Mexicana, terminan con poca actividad en el torneo por mera decisión del timonel europeo.

Tal es el caso de Montse Hernández, atacante zurda que llegó como refuerzo de cara al Apertura 2023, en donde se convirtió en el revulsivo de muchos entrenadores, pero jamás fue capaz de ganarse su lugar en el once estelar rojiblanco.

Su fichaje causó polémica debido a que venía directamente del América Femenil, escuadra con la que fue campeona; sin embargo, siempre demostró respeto hacia los colores del Guadalajara durante el lapso en el que defendió al conjunto tapatío.

¿Quiénes son los refuerzos de Chivas Femenil para el Clausura 2026?

El Guadalajara ha tenido un mercado de fichajes interesante debido a que ya anunció la contratación de tres refuerzos para el siguiente semestre, en donde Mayra Pelayo, Jasmine Casarez y Eva González son los nuevos rostros dentro del plantel del chiverío femenil.

¿Cuáles son las bajas hasta el momento en Chivas Femenil?

Además de Montse Hernández, el Guadalajara ya confirmó las salidas de Araceli Torres que se fue a Cruz Azul y de Dana Sandoval, quien se marchó rumbo a las Xolas de Tijuana.