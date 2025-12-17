Chivas Femenil volvió a quedarse lejos de sus objetivos deportivos tras caer una vez más en las semifinales del Apertura 2025, un resultado que incrementó los cuestionamientos sobre el trabajo del director técnico Antonio Contreras y de la directora deportiva Nelly Simón. Aunque en lo futbolístico las dudas ya existían, un mensaje reciente de las líderes del vestidor parece confirmar que la crisis va más allá de la cancha.

Este martes se confirmó la salida de Araceli Torres, una noticia que sacudió al entorno rojiblanco. Cheli es considerada una de las jugadoras con mayor talento del plantel y, de acuerdo con diversos reportes, habría solicitado su salida por no sentirse cómoda con la gestión actual del Club. La reacción no pasó desapercibida, ya que tanto Carolina Jaramillo como Alicia Cervantes compartieron mensajes cargados de tristeza en redes sociales, dejando ver que la decisión no fue bien recibida dentro del vestidor.

Todo apunta a que el vestidor de Chivas Femenil no está alineado con los movimientos de la directiva y el cuerpo técnico. Fuertes rumores señalan que varias jugadoras habrían pedido su salida en caso de que Antonio Contreras continuara al frente del equipo, un escenario que, con la partida de Araceli Torres, parece comenzar a materializarse. Por ello, la incertidumbre rodea al plantel de cara al inicio del Clausura 2026.

Chivas Femenil ya tiene fecha de debut y es en el primer fin de semana de enero

Mientras tanto, Chivas Femenil ya conoce su calendario para el Clausura 2026, torneo que arrancará el domingo 4 de enero con un partido en el Estadio Akron frente al Atlético San Luis. La expectativa es alta y la presión también, pues el Guadalajara necesita un golpe de timón para que las cosas sean diferentes y pueda pelear seriamente por el título tanto en la rama Femenil como en la Varonil.