La afición de Chivas aún está consternada por las recientes decisiones de la directiva y el cuerpo técnico que encabeza Gabriel Milito de cara al Clausura 2026, en donde se decidió cepillar a 9 futbolistas que han quedado a la deriva para definir su futuro dentro del futbol mexicano.

En horas recientes se dio a conocer que elementos como Alan Pulido, Alan Mozo o Érick Gutiérrez serían separados del primer equipo para buscarles acomodo en otros clubes; sin embargo, no son los únicos, por lo que David Medrano destapó las razones de cada futbolista.

Eduardo García

“Este muchacho que desde hace rato parece que está para poder competir por un lugar en el primer equipo. Con Raúl Rangel y Óscar Whalley no le alcanza y el tiempo se va pasando, por eso es que en Guadalajara se busca darle la oportunidad de que pueda salir a jugar“.

Alan Mozo

“Guadalajara pretende darle salida, porque tiene contrato y si no lo logran acomodar, se tendrán que quedar con él. Es claro que Alan Mozo ya alcanzó su tope, no va a crecer más y es una posición en la cual Gabriel Milito tiene opciones que le dan más: Richy Ledezma, Miguel Gómez, Diego Campillo y José Castillo”.

Leonardo Sepúlveda

“Mexico-estadounidense que alcanzó a debutar pero perdió la batalla. Es zaguero central o lateral izquierdo; sin embargo, perdió la batalla y ante tal situación, llega Ángel Chávez del Necaxa y consideran que lo importante es darle salida a Leo Sepúlveda”.

Luis Olivas

“Este muchacho que llegó a tener convocatorias hasta en Selección Nacional; sin embargo, una lesión y después fue perdiendo terreno. Ante el crecimiento de Miguel Tapias, Daniel Aguirre y la llegada de Ángel Chávez, se considera que lo mejor es darle salida”.

Érick Gutiérrez

“En la recta final del torneo ya no fue tomado en cuenta por el técnico y ahora con la llegada de Brian Gutiérrez se considera que él va a cubrir esa posición (…) Le buscan dar salida, pero tiene contrato y si no le encuentran, van a tener que buscar qué hacer con él”.

Cade Cowell

“Un hombre que no alcanzó con Guadalajara lo que se pensó. No pudo explotar el potencial futbolístico que se consideró que tenía y por eso se le dio salida. Es una posición en la que Guadalajara necesita sí o sí poder probar a Hugo Camberos y Yael Padilla”.

Alan Pulido

“Es demasiado lo que cobra para lo que le aporta al equipo. Está claro que Guadalajara pensó que Alan le podría dar más, pero con el surgimiento de la Hormiga entienden que ya no lo necesitan. La llegada del Cuate Sepúlveda y el regreso de Ricardo Marín le dan a Guadalajara opciones en ataque que lo obligan a prescindir de los servicios de Pulido”.

Teun Wilke

“Hay tres delanteros por delante de Teun Wilke: Hormiga, Sepúlveda y Marín. Es por eso que apuestan por darle salida a este muchacho a ver si lo pueden prestar en algún equipo“.

Isaác Brizuela

“Ya jugaba muy poco porque Cowell estaba en esa posición o en la lateral ya estaban Ledezma, Mozo, Castillo. No hay forma. Ante tal situación, el Guadalajara determinó darle salida a todos estos futbolistas”.