Alan Pulido se ha convertido en otra gran decepción para la afición de Chivas debido a su considerable baja de juego sufrida en el Apertura 2025, situación que ocasionó que Gabriel Milito se olvidara de él, por lo que ha quedado fuera de la pretemporada rumbo al Clausura 2026.

Puligol habría tomado una actitud radical en contra del Guadalajara al no reportar con el primer equipo para exámenes médicos y físicos; sin embargo, se ha confirmado que el atacante no fue considerado para viajar a Isla de Navidad a realizar los trabajos de pretemporada para el próximo semestre.

Sin embargo, eso parece no preocuparle mucho al atacante, quien reapareció en redes sociales con una fotografía acostado junto a su mascota; sin embargo, la canción con la que acompañó dicha captura es lo que causó revuelo por la letra del tema entonado por Bad Bunny.

“Estamos bien. Sobran los billetes de cien. No hay nada mal, estamos bien, está todo bien. Todos los míos están bien, estamos bien“, indica la canción que eligió el futbolista para su imagen en Instagram.

¿Por qué Gabriel Milito le quitó relevancia a Alan Pulido en Chivas?

El entrenador argentino arrancó el Apertura 2025 con Alan Pulido como su delantero titular; sin embargo, su bajo rendimiento le abrió la puerta a Armando González, quien rápidamente se adueñó el puesto gracias a su alta cuota goleadora.

Por si fuera poco, el atacante de 34 años habría sido captado en algunos eventos nocturnas en la ciudad de Guadalajara durante las llamadas Fiestas de Octubre, por lo que Gabriel Milito lo dejó como última opción al ataque durante el resto del campeonato.

¿Cuál es el balance de Alan Pulido en su segunda etapa con Chivas?

El tamaulipeco se convirtió en refuerzo del Guadalajara de cara al Clausura 2025, lapso desde el cual el atacante ha participado solamente en mil 87 minutos en total, en donde solamente anotó dos goles con la camiseta rojiblanca.