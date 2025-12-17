Érick Gutiérrez es uno de los mejores mediocampistas mexicanos de los años recientes y queda demostrado por su desempeño en Europa e inclusive, por muchos partidos dentro de Chivas; sin embargo, la directiva ha decidido darle salida en este mercado de fichajes de manera sorpresiva.

Ante tal noticia, la esposa del mediocampista, Jacqueline Osuna, compartió un mensaje en sus redes sociales para apoyar y alentar a su pareja en este momento tan complicado en el que el futuro del futbolista está en juego, en donde se percibe que el jugador no la está pasando nada bien.

“No te preocupes que aquí estoy contigo, en el mismo barco. No importa cuándo, en dónde, pero siempre de tu lado. Dios no se equivoca, amor. Eres un chingón, eres grande.

“Solo ve lo que has logrado desde pequeño, luchando por tus sueños. Eres nuestro orgullo, mi amor. No te preocupes que todo estará bien, todo pasa”, escribió la pareja del futbolista en su cuenta de Instagram.

Jacqueline Osuna, clave en llegada de Érick Gutiérrez a Chivas

A su llegada al Guadalajara en julio del 2023, Érick Gutiérrez concedió una entrevista a Chivas TV, en donde se reveló que su esposa era fiel aficionada del Rebaño Sagrado desde que era niña, por lo que se cumplió un sueño personal dentro de su familia.

¿Por qué Érick Gutiérrez no entra en planes de Chivas para el 2026?

Aunque comenzó el Apertura 2025 como referente y hasta capitán de Chivas durante la gestión de Gabriel Milito, el Guti perdió la titularidad y protagonismo en el Guadalajara debido a la lesión que sufrió a medio torneo, por lo que fue relegado a la banca pese a haberse recuperado.

Por si fuera poco, ha surgido una versión que señalaría que se habría registrado una ruptura entre el entrenador y el mediocampista por una discusión, aunque dicha versión no ha sido confirmada todavía.