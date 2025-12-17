A tan solo unos días de que Chivas concluyera su participación en el Apertura 2025, la dirección deportiva encabezada por Javier Mier se movió con rapidez en el mercado y logró cerrar dos refuerzos importantes. El primero fue el de Brian Gutiérrez, quien ya reportó con el Rebaño Sagrado y cuya contratación es oficial, mientras que el segundo fue el de Ángel Sepúlveda, quien debía finalizar su participación con Cruz Azul antes de convertirse formalmente en nuevo jugador rojiblanco.

Ese momento finalmente ha llegado y Ángel Sepúlveda reportará este mismo miércoles 17 de diciembre con el Guadalajara, por lo que ya emprendió el viaje rumbo a la Perla Tapatía. Antes de abordar su vuelo, el delantero fue abordado por distintos medios de comunicación, entre ellos el periodista Gerardo González, a quien le compartió la mezcla de responsabilidad e ilusión que siente ante la oportunidad de vestir la camiseta de Chivas, una decisión que tomó junto a su familia.

En sus primeras palabras previas a convertirse en jugador del Rebaño Sagrado, Sepúlveda dejó en claro la magnitud del reto que representa llegar al Guadalajara. Reconoció que no es una decisión sencilla, pero sí una oportunidad que asumió con agradecimiento, entendiendo que se trata de un compromiso enorme y una responsabilidad mayúscula, la cual afronta con plena ilusión y convencimiento.

“Difícil, pero es un gran compromiso, una gran oportunidad que vimos con mi familia, agradecido con todos. Un reto y una responsabilidad enorme. ¿Ilusionado? Sí claro, siempre”, confesó el delantero mexicano.

Ahora, Ángel Sepúlveda realizará las pruebas médicas de rutina con Chivas y, si no surge ningún contratiempo, firmará su contrato como nuevo jugador rojiblanco. De acuerdo con los reportes, el vínculo será por un año y medio, por lo que quedará ligado al Club hasta el verano de 2027.

Ángel Sepúlveda viene a reforzar a Chivas ante la limpia que habrá para el Clausura 2026

La llegada de Sepúlveda responde directamente a la reestructuración ofensiva que busca Gabriel Milito, tras la salida ya oficial de Javier Hernández y la condición de transferibles de Alan Pulido y Teun Wilke. El delantero se suma así a la limpia que prepara el Guadalajara, en la que varios jugadores que no entran en planes dejarán el equipo en los próximos días, con el objetivo de fortalecer el proyecto deportivo de cara al Clausura 2026.