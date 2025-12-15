Este lunes 15 de diciembre, la plantilla de las Chivas de Guadalajara volvió a reportar en la Clínica Medyarthros para las pruebas físicas y médicas correspondientes antes de comenzar con la pretemporada rumbo al Clausura 2026. La baja más destacada fue la del delantero de 34 años, Alan Pulido.

Toda la nómina rojiblanca asistió a los chequeos a primera hora de esta lunes, con excepciones como las de Cade Cowell e Isaac Brizuela, quienes no continuarán en el Rebaño Sagrado: el Vaquero tendría todo listo para regresar a Estados Unidos, mientras que el Cone acaba contrato y no se le renovará.

Sin embargo, el caso más extraño fue el de Alan Pulido, quien se ausentó de las pruebas médicas por acusar un malestar estomacal, justo en medio de las especulaciones sobre su futuro en el Rebaño Sagrado. El atacante asistiría mañana martes a la Clínica Medyarthros para luego ponerse a la par de sus compañeros.

Según reportes, el Guadalajara planea darle salida a Puligol, quien apenas sumó dos anotaciones desde su regreso a México. Incluso, la directiva rojiblanca estaría dispuesta a cubrir gran parte de su salario para encontrarle sitio, en medio de una renovación ofensiva que contará con el regreso de Ricardo Marín y la contratación de Ángel Sepúlveda.

Las tres bajas confirmadas de Chivas

A la espera de lo que suceda con el futuro de elementos como Cade Cowell o Alan Pulido, el Guadalajara ya tiene tres bajas confirmadas: Chicharito Hernández e Isaac Brizuela acaban contrato y ya quedaron liberados por la institución, mientras que Raúl Martínez se marchó al Necaxa en venta definitiva.