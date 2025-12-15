El Guadalajara comenzó esta semana los trabajos de pretemporada con las pruebas médicas y físicas. Por otro lado, en las últimas horas se confirmó que Chivas disputará la Copa Pacífica, torneo de preparación para el Clausura 2026, por lo que se confirmó fecha, horario y precio de boletos para el choque contra Atlas.

El Rebaño Sagrado necesita llegar de la mejor al primer semestre del año, especialmente porque necesita volver a ganar un campeonato luego de que Toluca haya igualado la línea del conjunto rojiblanco. Por este motivo, se espera que lleguen un par de refuerzos más para el siguiente campeonato y que se sumen a Brian Gutiérrez y Ángel Sepúlveda.

De cara al Clausura 2026, Chivas confirmó que participará en la Copa Pacífico que se llevará adelante en Jalisco. El torneo es un cuadrangular que tiene como participantes a Atlas, Guadalajara, Leones Negros y Rayados de Monterrey y se llevará adelante el fin de semana anterior al inicio del campeonato.

Chivas volverá a disputar la Copa Pacífica en Jalisco. (Foto: IMAGO7)

¿Cuándo, dónde y a qué hora se juega Chivas vs. Atlas?

El partido entre Chivas y Atlas se llevará adelante el sábado 3 de enero en el Estadio Jalisco a las 20:45 del Centro de México. De ganar enfrentará al ganador del cruce entre Rayados de Monterrey y Leones Negros el domingo cuatro a las 18:30 del Centro de México. Cabe destacar que el torneo aún no tiene transmisión confirmada.

Precios de los boletos para la Copa Pacífica Centenario

Los boletos para la Copa Pacífica Centenario se podrán conseguir por en la página oficial de Boletomovil. Los precios de los tickets van de los 800 pesos, siendo el más caro, a los 300 pesos.