Chivas se prepara para el inicio del Clausura 2026 de la Liga MX, por lo que mañana inicia el camino a la 13 con las pruebas médicas y físicas. En medio de este contexto, dan a conocer que el Guadalajara se prepara para tener al menos tres amistosos, ya que busca cerrar un juego contra Irapuato y que tiene todo arreglado para disputar un cuadrangular con Rayados de Monterrey, Atlas y Leones Negros.

No hay dudas de que el Rebaño Sagrado necesita prepararse de la mejor manera para el siguiente torneo. Especialmente porque ante Cruz Azul mereció algo más para llevarse que una derrota por la mínima diferencia.

En medio de este contexto se sabe muy bien que el Guadalajara necesita una pretemporada para acorde para un Clausura 2026 que iniciará el próximo 10 de enero. Por este motivo, Jesús Bernal reveló que ya hay rivales de preparación confirmados.

“Una de ellas es un duelo con Irapuato en el Sergio León Chávez, no está cerrado todavía, pero están en eso. (…) Y luego está también jugar un cuadrangular en el que estarán Atlas, Leones Negros y también Monterrey. Este cuadrangular sería en la semana previa al arranque del torneo”, reveló el periodista de ESPN en su canal de YouTube.

¿Con quién debutará Chivas en el Clausura 2026?

Como se sabe, en las próximas horas se hará oficial el calendario del Clausura 2026 de la Liga MX. Sin embargo, la semana pasada Villa Villa dio a conocer que el Guadalajara debutará el próximo sábado 10 de enero ante Pachuca en el Estadio Akron, mientras que en la dos visitará a FC Juárez en el Olímpico Universitario.