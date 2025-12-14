Mañana se regresa a los trabajos en Guadalajara debido a que los jugadores comienzan con las pruebas médicas y físicas de cara a la pretemporada para el Clausura 2026. En medio de este contexto, Érick Gutiérrez da de qué hablar en redes sociales debido a que publicó una fotografía en la que ya entrenaba en Verde Valle con la playera rojiblanca. ¿Desmiente su salida del Rebaño Sagrado?

No hay dudas de que el mercado de pases de Chivas vuelve a ser fuerte porque busca sacar del equipo las piezas que no están en nivel y tiene un alto salario. De la misma manera, ya han cerrado jugadores de calidad probada como Ángel Sepúlveda, de gran Apertura 2025, y a Brian Gutiérrez, de enorme temporada en la MLS con Chicago Fire.

Uno de los futbolistas que podría salir del Guadalajara en este mercado de pases es Érick Gutiérrez. Diferentes reportes señalan que el futbolista está incómodo no ser suplente y que la directiva de Chivas estaría buscando acomodo para el Clausura 2026 de la Liga MX.

Érick Gutiérrez se mantiene entrenando en Chivas. (Foto: IMAGO7)

En medio de este contexto, Guti da de qué hablar debido a que en redes sociales publicó una fotografía entrenando en Verde Valle este sábado. Según lo reportado por Chema Garrido, el mediocampista, con pasado en el PSV, dejó en evidencia que se quiere quedar en el Rebaño Sagrado a pelear por un lugar en el próximo campeonato.

La MLS interesada en Érick Gutiérrez

El jueves salió a la luz que uno de los equipos que está interesado en Érick Gutiérrez es San Diego FC de la MLS. Según lo reportado por Medio Tiempo, la franquicia estadounidense preguntó sobre la actualidad del atacante. No hay que olvidarse que allí está jugando Hirving Lozano, amigo del Guti.