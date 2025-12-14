Mucho antes de convertirse en campeón del futbol mexicano y de consolidar una carrera extensa en la Liga MX, el ex mediocampista Jesús Dueñas estuvo a punto de quedarse en el camino. No por falta de talento, sino por algo que él mismo reconoce hoy sin rodeos: la indisciplina y la inmadurez propias de la edad.

En una charla reciente, el ex mediocampista mexicano reveló que pasó por Fuerzas Básicas de Chivas cuando tenía apenas 14 años, una etapa poco conocida de su formación. “No tenía el tema de la disciplina. La agarré también un poco en lo deportivo cuando me tocó la primera vez en Chivas”, admitió Dueñas, al recordar su llegada a Guadalajara siendo todavía un adolescente.

El propio jugador detalló que su salida del Rebaño no tuvo que ver con el rendimiento dentro de la cancha, sino con su dificultad para adaptarse a las normas del club. “Me tocó en Guadalajara. Ahí me tocó coincidir con Marco Fabián. Después me tuve que regresar porque no quería reglas”, confesó, dejando en claro que su cabeza todavía no estaba preparada para el futbol de alto rendimiento.

Tras su salida de Chivas, Dueñas intentó continuar su formación en Monarcas Morelia, aunque la historia volvió a repetirse. “Duré 15 días, me regresé otra vez”, relató entre risas, aunque con una reflexión más profunda detrás. El futbolista reconoció que en ese momento no tenía estabilidad ni la certeza de querer dedicarse por completo al futbol profesional.

“Ahora me da risa, pero la verdad fue complicado también porque no tenía una estabilidad. No sabía realmente si quería jugar o no. Quería seguir siendo el ídolo de la calle, del barrio”, añadió, describiendo con crudeza una etapa clave de su adolescencia.

La trayectoria de Jesús Dueñas en Liga MX

Con el paso del tiempo, Dueñas logró encauzar su carrera y encontró su lugar en Tigres UANL, club con el que debutó profesionalmente y donde vivió la etapa más exitosa de su trayectoria. En el conjunto regiomontano se convirtió en un jugador polivalente, ganó múltiples títulos de Liga MX y torneos internacionales, y fue parte de una de las épocas más dominantes del club, algo que contrasta con aquel joven que estuvo a punto de renunciar antes de empezar.