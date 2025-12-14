El nombre de Sergio Rodríguez quedó ligado para siempre a uno de esos debuts que no se olvidan. Surgido de las Fuerzas Básicas de Chivas, el portero tuvo su estreno en Primera División en 2008 y lo hizo de manera impactante: ingresó ante Cruz Azul y atajó un penal ejecutado por Miguel Sabah apenas minutos después, en un partido que terminó 2-2, en una presentación que parecía dar inicio a una prometedora carrera bajo los tres palos del Rebaño.

Durante aquel periodo, Rodríguez llegó a sumar partidos como titular y fue considerado una alternativa real en el arco rojiblanco. Sin embargo, con el paso del tiempo perdió protagonismo y su recorrido continuó lejos de Guadalajara. Defendió los colores de distintos clubes del futbol mexicano, entre ellos Querétaro, Dorados de Sinaloa, Leones Negros y Alebrijes de Oaxaca, sin lograr la continuidad que había insinuado en sus primeros pasos.

Sergio Rodríguez durante su paso por Alebrijes de Oaxaca (Imago7)

La falta de regularidad y el desgaste propio del profesionalismo terminaron marcando su camino. Se retiró joven, con apenas 29 años, alejándose del fútbol de alta competencia de manera silenciosa, como ocurre con tantos jugadores que alguna vez tocaron la élite y luego desaparecen del radar mediático.

Tras colgar los guantes, Sergio Rodríguez inició una nueva etapa fuera de las canchas. Se vinculó al ámbito laboral lejos del fútbol profesional, aunque mantuvo el contacto con el club a través de partidos de exhibición con el equipo de Leyendas de Chivas, donde volvió a ponerse el buzo en encuentros amistosos y eventos especiales.

Sergio Rodríguez fue agredido por Cuauhtémoc Blanco

Fue justamente en uno de esos partidos de exhibición donde su nombre volvió a circular con fuerza. En un Clásico de leyendas disputado en Estados Unidos, Sergio Rodríguez fue agredido por Cuauhtémoc Blanco tras una aparente discusión, en un episodio que se viralizó rápidamente.