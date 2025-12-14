Uno de los puestos que Chivas necesita reforzar sí o sí para el Clausura 2026 es en defensa por la gran cantidad de bajas que sufrió por nivel, expulsión o lesiones. Reportes señalan que el conjunto rojiblanco tiene dificultades para atravesar esta situación, por lo que repasamos los 4 zagueros que Gabriel Milito podría llevar a la pretemporada para tener en cuenta en el siguiente torneo.

En el Guadalajara se habla de una lista de once jugadores que podrían salir del equipo nivel, entre los que se destacan cinco defensores. Raúl Martínez, ya es baja, Leonardo Sepúlveda, lesionado y sin consideración por el técnico argentino, Luis Olivas, última opción del timonel al momento de usar, y Gilberto Sepúlveda, primer o segunda opción al momento de un reemplazo.

Como decíamos al principio, Chivas necesita reforzar la línea defensiva con jugadores que no solo sepan defender, sino que también tenga un buen manejo del balón. Actualmente, teniendo en cuenta que Tiba se quedaría, Gabriel Milito cuenta con Miguel Tapias, Diego Campillo, lesionado, y José Castillo, más Luis Romo y Daniel Ríos que son mediocampista que se adaptaron a defensores.

Gabriel Milito necesita un defensor más en su equipo. (Foto: IMAGO7)

Se espera que el entrenador argentino lleve a la pretemporada a varios jugadores que se encuentran en las fuerzas básicas del Guadalajara y uno de los puntos a ver es quiénes juegan como defensor. De la Sub21 podrían ser tenidos en cuenta Diego Rosales, Jared de León y Carlos Hernández. Por otro lado, en Tapatío podría surgir la posibilidad de que se sume Francisco Méndez.

Diego Rosales

Diego Rosales es un defensor que ya sabe jugar como lateral. (Foto: IMAGO7)

Diego Rosales es un defensor que de la mano de Pepe Meléndez sumó 1405 minutos de juego en 17 partidos, siendo titular en 15, y recibió tres cartulinas amarillas. En la fase final jugó 170 minutos en los Cuartos de Final y fue expulsado. Cabe destacar que es un futbolista que sabe jugar como lateral por derecha.

Jared de León

Jared León fue titular con Pepe Meléndez. (Foto: IMAGO7)

A diferencia de Rosales, Jared de León no vio la misma cantidad de minutos debido a que sumó 397 en ocho partidos en la fase regular, cuatro como titular, y tan solo seis en un partido en fase final. Con sus 18 años es un futbolista que tiene un buen físico, mide 1.88 y cuenta con buena salida.

Carlos Hernández

Carlos Hernández fue titular en gran parte del campeonato. (Foto: IMAGO7)

Otro futbolista que podría ser tenido en cuenta es Carlos Hernández, quien con Pepe Meléndez sumó 1027 minutos de juego en doce partidos como titular en la fase regular, mientras que en la fase final 180. Con su 180 cm de altura se destaca por tener buen físico y buena salida con el balón.

Francisco Méndez

Francisco Méndez fue pieza titular en Tapatío. (Foto: IMAGO7)

Otro de los jugadores que podría ser tenido en cuenta por parte de Gabriel Milito en Chivas para la pretemporada es Francisco Méndez quien con Arturo Ortega en el Apertura 2025 sumó 1058 minutos en trece partidos, doce como titular.

Según las estadísticas de Sofascore, tuvo un 87% de pases preciso y un 46% en pases largos. A su vez, la estadística marca que tuvo cero errores que llevaron a gol, pero 19 permitieron disparo a puerta. Además, contó 53 intercepciones, bloqueó 17 tiros y ganó 29 duelos aéreos.