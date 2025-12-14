Chivas es el club más grande e importante de México, por lo que es conocido en muchas partes del planeta entero; sin embargo, en días recientes se ha gestado una peculiar confusión que ha puesto al Rebaño como próximo rival del Barcelona de España.

Hace unos días se dio a conocer el calendario de la Copa del Rey, en donde el Guadalajara los enfrentará en dicha competencia, por lo que muchos medios de comunicación se habrían confundido y colocado el escudo del Rebaño Sagrado en lugar de del conjunto alcarreño.

A través de sus redes sociales, el Dépor, colocó una serie de imágenes explicando generalidades de su institución, en donde dedicó una exclusivamente para explicar que “Guadalajara no solo está en Jalisco”.

“Tenemos una excelente relación con las Chivas, pero muchos son los medios que han puesto su escudo frente al FC Barcelona de cara a nuestra histórica eliminatoria copera. Estamos seguros que en México celebrarán este partido tanto como nosotros en España”, explicaron los españoles en su cuenta de X.

Hasta su patrocinador se ha equivocado

En agosto del 2017 se viralizó que la indumentaria que la empresa Umbro realizó para el Dépor intentó colocar en el cuello las coordenadas del Estadio del conjunto español; sin embargo, hubo una confusión y colocaron la ubicación del Estadio Akron de Chivas.