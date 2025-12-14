Todo parece indicar que la directiva del Club Deportivo Guadalajara, encabezada por Amaury Vergara y Javier Mier, presidente y director deportivo, respectivamente, se inclinaron por Eduardo Águila en lugar de Víctor Guzmán para reforzar su central de cara al Torneo Clausura 2026, donde el equipo de Gabriel Milito buscará ser de nueva cuenta protagonista.

De acuerdo con información de Karen Peña, el defensor del Atlético de San Luis está cerca de convertirse en el tercer refuerzo de Chivas para el siguiente curso de la Liga MX tras el arribo de Brian Gutiérrez y la inminente llegada de Ángel Sepúlveda.

La semana pasada, la misma periodista había revelado en X que la única manera en que se podría concretar su fichaje era haciendo válida su cláusula de salida, la cual estaría en seis millones de dólares, es decir, en poco más de 108 millones de pesos mexicanos, al tipo de cambio actual.

El dueño del Club Deportivo Guadalajara habría dado el “sí” para pagar dicho monto y si no pasa nada extraño, Eduardo Águila podría reportar en Verde Valle a finales de esta semana para unirse a la pretemporada con miras al Torneo Clausura 2026.

Eduardo Águila se acerca a las Chivas.

¿Cuánto podría ganar Eduardo Águila en Chivas?

De acuerdo con Salary Sport, el sueldo de Eduardo Águila en el Atlético de San Luis es de casi nueve millones de pesos al año, pero en el Club Deportivo Guadalajara podría tener un mejor salario, probablemente similar al que tiene Gilberto Sepulveda, quien es casi de su misma generación.

Según la fuente antes mencionada, el “Tiba” tiene un sueldo de 300 mil pesos semanales, es decir, poco más de 15 millones de pesos anuales, de manera que el salario de Eduardo Águila podría incrementar seis millones de pesos.