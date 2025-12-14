Desde la salida de Matías Almeyda y el fallecimiento de Jorge Vergara Chivas navegó cual submarino en aguas profundas de la Liga MX. Con Fernando Hierro el Rebaño Sagrado se tuvo que conformar con un subcampeonato con Veljko Paunovic en la rama varonil, mientras que en el femenil Amaury Vergara solamente pudo festejar un título de Liga MX.

La nueva gestión deportiva comandada por Javier Mier dio lugar a apostar por un extranjero en la dirección técnica. Gabriel Milito, con su estilo de juego, no paró de abastecer de jugadas de gol a un Armando González que se consagrara campeón de goleo. Sin embargo, para José María Garrido quien le dio esta nueva cara de protagonismo fue Alejandro Manzo, a quien, implícitamente, lo colocó como la persona responsable de volver a poner al Guadalajara en lugar que merece su historia.

Como se sabe, para el 2026 Amaury Vergara decidió contratar al polémico y exitoso Ricardo Peláez, quien tuvo su paso como jugador en Chivas y armó equipos ganadores en América y Cruz Azul. En el Guadalajara tuvo un rotundo fracaso en especial tras haber invertido una gran cantidad de millones para un equipo que nunca funcionó.

Alejandro Manzo es clave en el mercado de pases de Chivas. (Foto: IMAGO7)

Tras la gestión de Peláez, Fernando Hierro y la dupla española, Juan Carlos Martínez Castrejo y Fran Pérez, el dueño del Guadalajara decidió realizar una gran inversión en el mercado de pases. Sin embargo, José María Garrido reveló en exclusiva que fue Alejandro Manzo el que convenció al dueño del Guadalajara sobre lo que había que hacer.

“Creo que pasó un poco más por entender que en esta liga, si no inviertes, te vas a ir quedando. Pasa también por lo que ha hecho clubes como América, que lo han ido minimizando a Chivas, ya se les acercó también Toluca. Este tipo de cuestión es el hecho de que si la directiva no se pone la las pilas pueden perder protagonismo”, comenzó Chema.

En el último mercado de pases Chivas dio de qué hablar con 4 importantes fichajes. (Foto: IMAGO7)

Y añadió: “Creo que también que la llegada de un hombre como Alejandro Manzo, un tipo que se ha preparado, que ha sabido tomar decisiones importantes y que se ha mantenido también alejado de los reflectores, ha sido clave para ayudarle a Amaury a tomar buenas decisiones definitivamente“.

¿Por qué Alejandro Manzo es clave en este momento de Chivas?

Para José María Garrido entender la actualidad de Chivas hay que hacerlo a través de Alejandro Manzo. El periodista de Claro Sports señaló que hoy todo pasa por las manos de un Manzo que es un aficionado genuino del Guadalajara porque entiende y conoce lo que son los colores rojiblancos.

“De entrada tomar el control del equipo, porque hoy por hoy quien más decisiones toma en la parte deportiva y administrativa es Alejandro Manzo. A partir de ahí ya se ha abierto un poco más este tema de inversión. Alejandro con mayor conocimiento no solamente de temas directivos de un club de fútbol, sino de Chivas. Hay una cosa que yo no sé si la gente lo sepa, Alejandro Manzo es familiar de don Marcelino García Paniagua, quien fue presidente de Chivas en una de las épocas gloriosas del club en los años 80. Entonces, el tipo tiene esta esencia Chivas en la sangre. O sea, no es que por ser familiar de Amaury. El tipo conoce la esencia de Chivas”, analizó.

Y cerró al añadir que “Ha entendido lo que es Chiva porque él verdaderamente es un Chiva genuino desde la cuna por el vínculo familiar. Don Marcelino era un tipo enérgico, cuentan, rudo. Llevó a Chivas a títulos, a traer refuerzos históricos en el club. Entonces, con ese antecedente creo ya se toman más decisiones tomando en cuenta la perspectiva del de la afición porque Alejandro Manzo lo sabe, lo entiende y lo conoce”.