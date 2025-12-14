Las Chivas de Guadalajara ya tienen a su primer refuerzo rumbo al Clausura 2026 de la Liga MX: el volante mexicoamericano Brian Gutiérrez estampó la firma y fue presentado de manera oficial, por lo que podría reportar este mismo lunes junto a sus nuevos compañeros para dar inicio a la pretemporada bajo las órdenes de Gabriel Milito.

Ángel Sepúlveda tendrá vacaciones tras firmar con Chivas

Consumado el fichaje de Brian Gutiérrez, el Rebaño ultima detalles para el anuncio de Ángel Sepúlveda, delantero que además de aportar gol, es muy profesional y estaba dispuesto a comenzar ya mismo la pretemporada con Chivas. Según reporte de Alejandro Ramírez, la directiva tuvo que obligarlo a que se tomara vacaciones para que pueda llegar en buenas condiciones físicas después del desgaste que acumuló con Cruz Azul, donde recientemente participó de la Copa Intercontinental.

Ricardo Marín extendió su contrato con Chivas

Tras finalizar su préstamo en el Puebla, el delantero Ricardo Marín finalmente extendió su vínculo con el Guadalajara por tres años más, es decir que seguirá ligado a la institución hasta junio de 2029. Según informó César Merlo, Chivas “lo cuenta como parte de su proyecto”, por lo que todo indica que el ‘4K’ entrará en los planes de Gabriel Milito de cara al Clausura 2026.

Chivas rechazó a Sebastián Córdova

Antes de que se cerrara la contratación de Brian Gutiérrez, el Rebaño pudo fichar gratis a Sebastián Córdova, mediocampista ofensivo que más de una vez entró en los planes rojiblancos. Sin embargo, la directiva lo rechazó a pesar de que no tenía que poner dinero alguno, pues el jugador de 28 años quedará libre de Tigres UANL en los próximos días.

El Femenil sumó su segundo refuerzo

Tras la contratación de la mediocampista Mayra Pelayo, Chivas se movió rápido y aseguró a su segundo fichaje rumbo al Clausura 2026 de la Liga MX Femenil: se trata de la delantera Jasmine Casarez, quien a sus 28 años llega desde FC Juárez y tras haber representado a la Selección Mexicana.