Ya falta menos para que las Chivas de Guadalajara vuelvan a ver acción en el Apertura 2025 de la Liga MX, donde se enfrentarán al Cruz Azul por los cuartos de final en una serie que promete ser apasionante. Mientras tanto, ya se especula con posibles movimientos en el mercado de fichajes y se terminó la ilusión del Femenil, que otra vez cayó eliminado ante América.

Antonio Briseño podría regresar a Chivas

De acuerdo con información de José María Garrido, no hay que descartar en este mercado el regreso de Antonio Briseño, marcador central que ha tenido muy pocos minutos desde que se marchó al Toluca, último campeón de la Liga MX. El Pollo no vería con malos ojos una nueva etapa con el Rebaño, además de que es un futbolista muy respetado por la directiva.

Gilberto Sepúlveda interesa en Cruz Azul

En el mismo reporte, Chema Garrido también dio a conocer que Gilberto Sepúlveda, uno de los que podría ser baja, está en carpeta nada menos que del próximo rival, Cruz Azul. La Máquina Cementera es uno de los cuadros que podría hacer frente al salario del Tiba, quien está relegado en la nómina rojiblanca y además ha agotado la paciencia de la afición.

Raúl Rangel rompió el silencio tras los abucheos en Torreón

La Selección Mexicana igualó sin goles ante Uruguay, en un duelo que tuvo a Raúl Rangel como uno de los puntos más sólidos del Tri. Sin embargo, el Tala fue abucheado por la afición lagunera, que esperaba ver a Carlos Acevedo como titular. “Representar a México es lo más grande que hay. Ante Uruguay dimos todo, aprendimos y seguimos creciendo como equipo. Gracias afición”, escribió el portero de Chivas en sus redes sociales, sin hacer referencia a la situación vivida.

Chivas Femenil se despidió en semifinales ante América

La ilusión llegó a su fin para Chivas Femenil, que se despidió del Apertura 2025 tras caer eliminado en semifinales ante América. El Rebaño había caído por 2-0 en la Ida y el resultado se repitió en la vuelta, por lo que la diferencia entre ambos equipos quedó a la vista y el proyecto de Antonio Contreras sufrió un duro golpe al sufrir una nueva derrota ante las Águilas.