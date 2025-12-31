Una de las noticias que estalló en todo el futbol mexicano fue en relación a la inminente llegada de Eduardo Águila a Chivas por parte de Adrián Esparza Oteo, periodista de TUDN. En medio de este contexto dan a conocer que el Guadalajara no va en este momento por el defensor de Atlético de San Luis porque aún tienen nueve jugadores en esa posición, sumado a que debe bajar su masa salarial.

A diferencia de otros libros de pases el Rebaño Sagrado en el mercado de verano como en el inicio de este de invierno ha realizado buenas compras. Para el Apertura 2025 llegaron y rindieron creces Efraín Álvarez, Diego Campillo, Bryan González y Richard Ledezma, mientras que para el Clausura 2026 llegaron dos jugadores que prometen: Ángel Sepúlveda y Brian Gutiérrez.

Un puesto que Chivas necesita reforzar para que la responsabilidad no caiga en los chavos y no depender de jugadores que no rinden es en la defensa. Ayer Adrián Esparza Oteo enloqueció a todo el Guadalajara porque reportó que Eduardo Águila estaba cerca de llegar a Atlético de San Luis, información que César Merlo, Villa Villa y Jesús Bernal no ratificaron.

Eduardo Águila vuelve a ser opción en Chivas. (Foto: IMAGO7)

¿Por qué Chivas no va por Eduardo Águila?

El principal motivo por el que Chivas no va de lleno por Eduardo Águila se debe a que está sobre poblada su posición. Son siete los jugadores que hay en el Rebaño Sagrado en esa posición: José Castillo, Diego Campillo, Luis Romo, Miguel Tapias, Gilberto Sepúlveda, Daniel Aguirre, Francisco Méndez. A su vez, cuenta con dos cepillados en ese puesto: Leonardo Sepúlveda y Luis Olivas.

A su vez, hay que tener en cuenta que el Guadalajara necesita bajar su masa salaria debido a que tiene cuatro jugadores que cobran más de un millón de dólares. La buena noticia sería que Érick Gutiérrez, Alan Mozo y Teun Wilke buscan alternativas para salir, mientras que Alan Pulido pretende quedarse a cobrar hasta el último centavo de su contrato.