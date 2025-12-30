Chivas estará cerrando su etapa de pretemporada en los próximos días para reportarse listo para arrancar su participación rumbo al Clausura 2026 cuando enfrente al Pachuca en la cancha del Estadio Akron; sin embargo, surgió una ligera esperanza de que el plantel aún no esté cerrado.

Pese a que diversos comunicadores han asegurado que la directiva del Guadalajara habría decidido dejar de negociar por posibles refuerzos para el próximo semestre, un nuevo reporte le devolvió la esperanza a la afición rojiblanca que sigue a la espera de un defensa central.

Debido a la fragilidad que demostró el chiverío en su cuadro bajo durante el Apertura 2025, el entrenador Gabriel Milito habría solicitado el incorporar a algún jugador que pudiera desempeñar la idea futbolística que él plantea, aunque dicha incorporación no se ha podido concretar.

Sin embargo, el reportero de TUDN, Adrián Esparza Oteo, aseguró en su cuenta de X que el zaguero del Atlético de San Luis, Eduardo Águila, estaría “muy cerca de Chivas”, pese a que hay otros clubes interesados en el zaguero de 23 años de edad.

¿Qué dice César Luis Merlo sobre el fichaje de Eduardo Águila?

“Es la información que he chequeado en dos clubes: le pregunté a la directiva del Atlético de San Luis y del Guadalajara. Chivas cerró los dos primeros refuerzos de un plumazo y no se iba a apurar. No descarto que llegue un defensa central, pero no hay negociación ni oferta por Eduardo Águila“, explicó el comunicador en el canal de YouTube de Vamos Show.

¿Por qué se habían enfriado las negociaciones entre Chivas y San Luis por Eduardo Águila?

El Guadalajara tenía en el radar al defensor mexicano desde el semestre anterior cuando sonó la posible llegada del entrenador Domenec Torrent; sin embargo, en ese semestre se habrían retomado las conversaciones, pero se habrían enfriado debido a que los potosinos pretendían cerca de 6 millones de dólares para la carta de Eduardo Águila.