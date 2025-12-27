Chivas está en una reestructura de su plantilla de cara al Clausura 2026, por lo que la directiva y el cuerpo técnico han decidido darle salida a varios jugadores de renombre, aunque la misión de encontrarles acomodo ha sido sumamente complicada para los rojiblancos.

La prioridad de los dirigentes del Guadalajara es encontrarle acomodo a Érick Gutiérrez, Alan Pulido y Alan Mozo por sus altos salarios; sin embargo, el defensor rojiblanco ya habría decidido en cuál club le gustaría continuar su carrera tras no entrar en planes de los tapatíos.

Es por eso que el reportero de Mediotiempo, Juan Manuel Figueroa, reveló que el zaguero ya le comunicó a los dirigentes del chiverío que su deseo es regresar a los Pumas; sin embargo, su alto salario es lo que complicó la negociación, ya que se sale del presupuesto de los universitarios.

“Mozo quería ir a Pumas”, reveló Figueroa, en donde Alejandro Ramírez explicó que los universitarios le habrían pedido al Rebaño que ellos cubran el 65 por ciento de su salario, lo que no habría gustado en el conjunto tapatío.

“Los Pumas se asustaron (…) Por eso se les atrasó Cambindo y terminó firmando con León“, explicó el comunicador por los bajos salarios que otorgan algunos clubes como los universitarios.

Alan Mozo ha sonado para varios clubes de la Liga MX

Durante las semanas recientes, diversos reporteros han revelado que el Guadalajara ha ofrecido a Alan Mozo a varios clubes, por lo que se le ha vinculado con Cruz Azul, Tigres y Pumas, además de que en horas recientes circuló un rumor de un posible intercambio con América por Ramón Juárez, aunque resultó ser falso.