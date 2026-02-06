Chivas visitará la noche de este viernes a Mazatlán en un duelo en el que, aunque ni los jugadores ni el técnico Gabriel Milito quieren caer en excesos de confianza, el Guadalajara parte como amplio favorito. El Rebaño Sagrado llega con cuatro victorias consecutivas, mientras que su rival atraviesa un momento opuesto, acumulando cuatro derrotas al hilo en el Clausura 2026.

Todo indica que el estratega argentino mantendrá el mismo once inicial que ha utilizado en los primeros compromisos del torneo. No obstante, las variantes podrían aparecer desde el banquillo, con futbolistas que aún no han tenido minutos en el certamen, siendo uno de los casos más llamativos Ángel Chávez, refuerzo que llegó para este Clausura 2026.

Ángel Chávez fue convocado vs. San Luis.

Cabe recordar que Ángel Chávez fue presentado inicialmente como refuerzo del Tapatío, aunque desde el inicio quedó claro que la intención es que pueda dar el salto a Primera División. El defensor ya debutó en el máximo circuito durante su paso por Necaxa, y al haber sido convocado por Milito para este encuentro, no se descarta que pueda tener su debut oficial con el primer equipo.

Chávez ya había sido considerado previamente, al ser convocado en la Jornada 1 ante Pachuca y en la Jornada 4 frente a San Luis, aunque en ambas ocasiones se quedó sin minutos. Por ello, habrá que esperar si ante los Cañoneros finalmente recibe la oportunidad de saltar al campo, especialmente luego de sus buenas actuaciones con el Tapatío en los duelos ante Venados y Tepatitlán.

Ángel Chávez estaría cubriendo la baja de Gilberto Sepúlveda, quien sigue lesionado

Si bien Ángel Chávez comenzó el torneo con el Tapatío para tomar experiencia y adaptarse al estilo de juego de Chivas antes de dar el salto definitivo al primer equipo, su presencia constante en las convocatorias no parece casualidad. Todo apunta a que Milito lo ha considerado como una opción para cubrir la baja de Gilberto Sepúlveda, quien continúa fuera de actividad tras la lesión sufrida antes del inicio del Clausura 2026.