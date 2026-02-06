Este jueves tomó por sorpresa la información de que Chivas estaría buscando un refuerzo más para el Clausura 2026, un movimiento que llegaría directo al primer equipo y no al Tapatío, como ha ocurrido con otros nombres. El futbolista en cuestión sería Jonathan Pérez, extremo por derecha del Nashville SC, una opción que ya está sobre la mesa de la directiva rojiblanca.

Jonathan Pérez del Nashville SC sería refuerzo de Chivas.

Jonathan Pérez acumula varios años de buen nivel en la MLS, primero brillando con el LA Galaxy y posteriormente con el Nashville. Incluso, ya sabe lo que es enfrentar a Chivas tras hacerlo en la Leagues Cup, por lo que es un jugador bien observado por la directiva y que encajaría de buena forma en el esquema rojiblanco, sobre todo considerando que Roberto Alvarado apunta a ser baja prácticamente confirmada para la Liguilla.

Sin embargo, existe una complicación clave para que Chivas pueda cerrar este fichaje, y tiene que ver directamente con el tiempo. El mercado de fichajes de la Liga MX cierra este lunes 9 de febrero, por lo que la directiva del Guadalajara trabaja contrarreloj para concretar la llegada de Pérez. Aunque ya hay pláticas entre ambos clubes, por ahora no existe un acuerdo cerrado.

Además, aunque Jonathan Pérez lleva un par de años en Nashville, fue hasta agosto del año pasado cuando el club hizo válida la opción de compra al LA Galaxy. Dicha operación se habría cerrado en 1.5 millones de dólares, por lo que ahora habrá que ver el precio que le colocan, ya que todo apunta a que el Nashville buscará obtener una ganancia si decide desprenderse de un jugador que entraba en sus planes para la temporada que está por iniciar.

Jonathan Pérez viene de una fuerte lesión que lo hizo ser baja varios meses

El otro punto a considerar en esta posible operación es que Jonathan Pérez sufrió a mediados de septiembre una lesión muscular en el muslo, misma que lo dejó fuera durante el resto de la temporada 2025. Apenas en la pretemporada del Nashville ha podido volver a tener actividad, por lo que habrá que evaluar el ritmo futbolístico con el que llegaría y, en caso de concretarse su fichaje, cuánto tiempo necesitaría para debutar con el Guadalajara.